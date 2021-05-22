Польша закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar
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Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Блащака, данные беспилотники «обладают ударными способностями», которые зарекомендовали себя в вооружённых конфликтах на востоке Европы и на Ближнем Востоке.
Соответствующее соглашение планируется подписать во время визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды.
«Это реальное оружие. Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году», — объявил он.
Ранее турецкий производитель БПЛА подтвердил продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar.