Польша закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская сторона купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блащака, данные беспилотники «обладают ударными способностями», которые зарекомендовали себя в вооружённых конфликтах на востоке Европы и на Ближнем Востоке.

Соответствующее соглашение планируется подписать во время визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды.

«Это реальное оружие. Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году», — объявил он.

Ранее турецкий производитель БПЛА подтвердил продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar.