Посол Колумбии вызван в МИД России из-за заявлений о кибератаках

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Посол Колумбии был вызван в МИД России в понедельник, 24 мая, в связи с заявлениями о кибератаках, якобы осуществлявшихся из России.
Посол Колумбии вызван в МИД России из-за заявлений о кибератаках
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«24 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Колумбии в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России», — говорится в заявлении российского МИД.

Отмечается, что данное утверждение прозвучало у Диего Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии.

В МИД добавили, что «если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура».

Ранее в российском посольстве в Колумбии заявили, что заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано Апонте о том, что Россия причастна к протестам в южноамериканской стране, являются безосновательными.

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