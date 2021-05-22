В посольстве отвергли предположения об участии Москвы в протестах в Колумбии

Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано Апонте о том, что Россия причастна к протестам в южноамериканской стране, являются безосновательными, заявили в российском посольстве в Колумбии.

Reuters

«Мы полностью отвергаем подобные заявления», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. В посольстве назвали данные обвинения безосновательными и не подкреплёнными доказательствами. Также дипломаты отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией. Ранее Диего Молано Апонте заявил, что в ходе беспорядков погибли порядка 15 человек, сведения других организаций о большем количестве жертв являются ложными.