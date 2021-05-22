В посольстве отвергли предположения об участии Москвы в протестах в Колумбии

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Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано Апонте о том, что Россия причастна к протестам в южноамериканской стране, являются безосновательными, заявили в российском посольстве в Колумбии.
В посольстве отвергли предположения об участии Москвы в протестах в Колумбии
  • Reuters

«Мы полностью отвергаем подобные заявления», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве назвали данные обвинения безосновательными и не подкреплёнными доказательствами.

Также дипломаты отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией.

Ранее Диего Молано Апонте заявил, что в ходе беспорядков погибли порядка 15 человек, сведения других организаций о большем количестве жертв являются ложными.

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