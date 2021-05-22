В посольстве отвергли предположения об участии Москвы в протестах в Колумбии
- Reuters
«Мы полностью отвергаем подобные заявления», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В посольстве назвали данные обвинения безосновательными и не подкреплёнными доказательствами.
Также дипломаты отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией.
Ранее Диего Молано Апонте заявил, что в ходе беспорядков погибли порядка 15 человек, сведения других организаций о большем количестве жертв являются ложными.