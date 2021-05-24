В Турции предложили возобновить полёты из России в курортные регионы

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой прокомментировал ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией.

«Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе «всё включено»… На первом этапе предлагаем начать полёты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — сказал министр РИА Новости.

Ранее турецкий министр высказал мысль, что Турция может отменить для россиян требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с учётом уровня вакцинации и числа ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России.

23 мая стало известно, что за сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Турции возросло на 8697 и достигло 5 178 648.

Медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского центра Татьяна Коробова рассказала в беседе с kp.ru о возможных последствиях коронавирусной инфекции COVID-19.