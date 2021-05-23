В ЦПВС заявили о подготовке террористами провокации перед выборами в САР

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы готовят провокацию перед выборами президента Сирии.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», — цитирует ТАСС Карпова.

Он сообщил, что, согласно имеющейся информации, «боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей».

Ранее в МИД России сообщили, что «из надёжного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* ведёт подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.