В ЦПВС заявили о подготовке террористами провокации перед выборами в САР

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы готовят провокацию перед выборами президента Сирии.
В ЦПВС заявили о подготовке террористами провокации перед выборами в САР
  • Reuters

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», — цитирует ТАСС Карпова.

Он сообщил, что, согласно имеющейся информации, «боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей».

Ранее в МИД России сообщили, что «из надёжного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* ведёт подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить