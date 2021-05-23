В Британии введут электронный контроль на границах

Власти Великобритании к 2025 году намерены ввести полный цифровой контроль на границах для более чёткого контроля количества въезжающих в страну и выезжающих из неё, сообщает телеканал Sky News.

Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Прити Пател, граница будет управляться в электронном формате, что, по мнению властей королевства, «упростит навигацию для предприятий, в то же время позволяя... точно контролировать людей, прибывающих в страну и покидающих её».

Ожидается, что это улучшит систему выявления «потенциальных угроз».

По новым правилам, желающие приехать в Великобританию без визы или иммиграционного статуса должны будут подать заявление на получение электронного разрешения на поездку (ETA). Подобная система действует при въезде в США.

В мае главы МИД Британии и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией.