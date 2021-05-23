WP: Новый сайт Трампа не помогает его популярности в интернете
«Социальная вовлечённость вокруг фигуры Трампа, которая измеряется в количестве лайков, реакций, комментариях, распространении контента о нем на Facebook, Twitter, Reddit и Pinterest, с января упала на 95% и достигла самого низкого уровня с 2016 года», — говорится в сообщении The Washington Post.
В газете отметили, что Трамп в интеренете становится всё менее актуальным.
Показатель вовлечённости на сайте Трампа не превышает 15 тыс.
Ранее Дональд Трамп назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях.