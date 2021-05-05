Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом говорится в распространённом заявлении экс-главы Белого дома.
Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях
  • Reuters

«То, что сделали Facebook, Twitter и Google, — абсолютный позор для нашей страны», — приводит текст заявления ABC News.

Трамп отметил, что эти компании социальных сетей «должны заплатить политическую цену» и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.

Ранее независимый надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта Трампа.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

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