Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях
- Reuters
«То, что сделали Facebook, Twitter и Google, — абсолютный позор для нашей страны», — приводит текст заявления ABC News.
Трамп отметил, что эти компании социальных сетей «должны заплатить политическую цену» и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.
Ранее независимый надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта Трампа.
Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.