Совбез ООН призвал к полному соблюдению прекращения огня в Газе

Совет безопасности ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

«Члены Совета Безопасности приветствовали объявление о прекращении огня, начиная с 21 мая, и признали важную роль Египта, других стран региона, ООН, «ближневосточного квартета» и других международных партнёров. Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня», — говорится в заявлении Совбеза.

Отмечается, что члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в Газе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны соблюдать договорённость между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий.