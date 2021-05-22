Совбез ООН призвал к полному соблюдению прекращения огня в Газе

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Совет безопасности ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Совбез ООН призвал к полному соблюдению прекращения огня в Газе
  • Reuters

«Члены Совета Безопасности приветствовали объявление о прекращении огня, начиная с 21 мая, и признали важную роль Египта, других стран региона, ООН, «ближневосточного квартета» и других международных партнёров. Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня», — говорится в заявлении Совбеза.

Отмечается, что члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в Газе. 

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны соблюдать договорённость между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. 

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