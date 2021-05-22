В Берлине начали задерживать участников нелегальной акции протеста
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу.
Как указывает агентство, ранее полиция и суд запретили проведение ряда крупных акций протеста в центре города, в частности митинг противников ограничительных мер по COVID-19 у Бранденбургских ворот, в котором планировалось участие 16 тыс. человек.
Ранее полиция Парижа применила слезоточивый газ и водомёты для разгона незаконной акции в поддержку Палестины.