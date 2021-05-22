В Берлине начали задерживать участников нелегальной акции протеста

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Полиция начала задержания на нелегальной акции протеста в центре Берлина.
В Берлине начали задерживать участников нелегальной акции протеста
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нелегальная демонстрация была остановлена отрядом полиции в Берлине на подходе к правительственном кварталу.

Как указывает агентство, ранее полиция и суд запретили проведение ряда крупных акций протеста в центре города, в частности митинг противников ограничительных мер по COVID-19 у Бранденбургских ворот, в котором планировалось участие 16 тыс. человек.

Ранее полиция Парижа применила слезоточивый газ и водомёты для разгона незаконной акции в поддержку Палестины.

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