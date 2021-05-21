Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

«Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», — заявила она в интервью Кириллу Вышинскому на телеканале «Россия 24».

Захарова уточнила, что вопросы, которые были обсуждены на встрече, «пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения».

«Продлилась она (встреча. — RT) дольше, чем планировалось... было больше двух часов», — добавила дипломат.

Ранее Лавров в ходе марафона «Новое знание» рассказал, что их разговор с Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике был откровенным.