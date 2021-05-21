В ООН обеспокоены новыми столкновениями в Иерусалиме

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Организация Объединённых Наций (ООН) обеспокоена новыми столкновениями между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме, заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН обеспокоены новыми столкновениями в Иерусалиме
  • Reuters

«Мы, конечно, очень обеспокоены продолжающейся напряжённостью, тем, что мы видели сегодня в оккупированном Восточном Иерусалиме, особенно в Старом городе и прилегающих районах», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Дюжаррик, «очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряжённости».

Он призвал стороны проявлять сдержанность.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. По данным палестинского Красного Полумесяца, в них пострадали более 30 человек.

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