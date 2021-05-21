Более 30 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля

Короткая ссылка
Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. Об этом сообщил палестинский Красный Полумесяц.
Более 30 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на организацию, 20 палестинцев получили ранения на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, ещё 14 — на Западном берегу.

Ранее представитель полиции Израиля заявил, что массовые беспорядки начались на Храмовой горе после пятничной молитвы, в полицию стали кидать камни.

По его словам, полицейским был отдан приказ зайти на Храмовую гору с целью наведения порядка и «дать возможность людям, не принимающим участия в беспорядках», спокойно её покинуть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить