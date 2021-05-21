В Иерусалиме на Храмовой горе произошли массовые беспорядки
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана.
«Сразу после молитвы начались массовые беспорядки на Храмовой горе, начали забрасывать полицейских камнями, нарушать общественный порядок», — заявил он.
По словам Зингермана, полицейским приказали зайти на Храмовую гору с целью наведения порядка и «дать возможность людям, не принимающим участия в беспорядках», спокойно её покинуть.
По данным агентства, не менее 15 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса.
16 мая сообщалось, что шесть израильских полицейских пострадали в результате попытки преднамеренного наезда автомобиля в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах.