Маск назвал молодёжь в России талантливой и энергичной

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Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», охарактеризовал российскую молодёжь как талантливую и энергичную.
Маск назвал молодёжь в России талантливой и энергичной
  • Reuters

«Я думаю, что в России много талантливых и энергичных», — сказал он по видеосвязи.

Маск также призвал молодёжь сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее.

Ранее Маск допустил скорое официальное появление Tesla в России.

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