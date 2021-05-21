Маск назвал молодёжь в России талантливой и энергичной
Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», охарактеризовал российскую молодёжь как талантливую и энергичную.
- Reuters
«Я думаю, что в России много талантливых и энергичных», — сказал он по видеосвязи.
Маск также призвал молодёжь сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее.
Ранее Маск допустил скорое официальное появление Tesla в России.
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