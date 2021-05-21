Байден пообещал обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут работать с ООН и другими организациями для обеспечения срочной гуманитарной помощи сектору Газа.
Байден пообещал обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа
  • Reuters

«Мы остаёмся привержены работе с ООН и другими международными участниками, чтобы оказать срочную гуманитарную помощь и международную поддержку жителям сектора Газа», — приводит слова Байдена ТАСС.

Он отметил, что реализация этих усилий будет происходить в тесной координации с палестинскими властями, «при этом не позволяя ХАМАС восстановить военный арсенал».

Ранее Байден приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем.

Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 02:00 мск 21 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить