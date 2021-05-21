Байден пообещал обеспечить гуманитарную помощь сектору Газа
- Reuters
«Мы остаёмся привержены работе с ООН и другими международными участниками, чтобы оказать срочную гуманитарную помощь и международную поддержку жителям сектора Газа», — приводит слова Байдена ТАСС.
Он отметил, что реализация этих усилий будет происходить в тесной координации с палестинскими властями, «при этом не позволяя ХАМАС восстановить военный арсенал».
Ранее Байден приветствовал прекращение боевых действий между ХАМАС и Израилем.
Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 02:00 мск 21 мая.