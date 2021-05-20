В Израиле приняли инициативу Египта по двустороннему прекращению огня

Кабмин Израиля принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.

«Кабинет по вопросам безопасности единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАКа, главы МОССАДа и главы Совета национальной безопасности принять египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время вступления договорённости в силу будет согласовано позже.

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение прекратить удары по сектору Газа.