Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятиях в Рейкьявике, где прошла встреча российского министра Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена.

Захарова отметила, что организация мероприятия её «действительно очень порадовала».

«В этот раз было всё, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили — они обладали теми же правами, что и все остальные. Собственно говоря, чего мы всегда и добивались», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она добавила, что «перекинулась парой слов» с руководителем пресс-службы Госдепа Недом Прайсом.

По её словам, они вместе пришли к мнению, чтобы со стороны пресс-служб не было никаких нареканий в ходе организации встреч.

В ночь на 20 мая в столице Исландии прошла встреча российской и американской делегаций во главе с Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Беседа глав внешнеполитических ведомств продлилась около двух часов. По словам Лаврова, состоявшийся разговор «был очень полезным», а диалог прошёл в конструктивном ключе.