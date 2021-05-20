Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о докладе главы МИД.
В ночь на 20 мая в Рейкьявике прошла встреча Лаврова и Блинкена. Беседа дипломатов продлилась около двух часов.
По словам Лаврова, разговор был очень полезным и прошёл в конструктивном ключе. Он отметил, что странам предстоит непростая задача по «разгребанию завалов», однако и у Вашингтона, и у Москвы есть нацеленность на то, чтобы это сделать.