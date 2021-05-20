Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доложил президенту Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о докладе главы МИД.

В ночь на 20 мая в Рейкьявике прошла встреча Лаврова и Блинкена. Беседа дипломатов продлилась около двух часов.

По словам Лаврова, разговор был очень полезным и прошёл в конструктивном ключе. Он отметил, что странам предстоит непростая задача по «разгребанию завалов», однако и у Вашингтона, и у Москвы есть нацеленность на то, чтобы это сделать.

