Эксперт оценил возможность введения санкций ФРГ против США

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT оценил вероятность введения ФРГ санкций против США в связи с ситуацией вокруг «Северного потока — 2».

«Я думаю, по крайней мере, при нынешней правящей коалиции и, возможно, после выборов такой шаг крайне маловероятен, потому что США являются одним из главных торговых партнёров ФРГ и одной из стран германского экспорта», — пояснил Камкин.

По мнению эксперта, большие экономические связи и опасения, что подобное начало санкционной войны может негативно сказаться на германских компаниях, будет «останавливать немецкое правительство от подобных резких шагов».

«Поэтому кабинет Ангелы Меркель все эти годы пытается сидеть на двух стульях. Дело доходит до того, что один министр высказывает в пользу «Северного потока — 2», другой высказывает полностью противоречивое мнение. Здесь видна позиция германского руководства: с одной стороны, не хотят ссориться со Штатами, а с другой стороны, пытаются проект реализовать», — заключил специалист.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что «поскольку правительство ФРГ выступает против агрессивных действий США в отношении «Северного потока — 2» только вербально, растёт опасность незавершения» проекта, поэтому «было бы политически правильно инициировать контрсанкции» против США.