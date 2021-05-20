Немецкий депутат оценил действия США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») прокомментировал действия США в ситуации с «Северным потоком — 2».

«Я не могу судить, насколько глубоко идёт переосмысление (позиции по «Северному потоку — 2». — RT) в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — сказал РИА Новости Котре.

Он добавил, что «поскольку правительство ФРГ выступает против агрессивных действий США в отношении «Северного потока — 2» только вербально, растёт опасность незавершения (проекта. — RT)», поэтому «было бы политически правильно инициировать контрсанкции» против США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».