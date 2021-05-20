Американист прокомментировал итоги переговоров Лаврова и Блинкена

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин оценил в беседе с RT значение встречи российской и американской делегаций во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Американист прокомментировал итоги переговоров Лаврова и Блинкена
  • © REUTERS / POOL

По словам Ярыгина, такая встреча носит «церемониальный характер».

«Это значит, что стороны обозначают готовность к диалогу двух президентов. Это уже хороший сигнал, потому что нет отторжения друг друга и новая администрация демонстрирует свою готовность к обсуждению широкого круга вопросов с Россией. Но я думаю, что на фоне обсуждения широкого круга вопросов в первую очередь стороны всё-таки сосредоточат внимание на решении двухсторонних вопросов», — пояснил эксперт.

Специалист предположил, что на встрече президентов США и России, если она состоится, речь может пойти также о тех сферах, где страны могут найти общий язык.

«Это кибербезопасность, Арктика, окружающая среда и обеспечение глобальной стратегической безопасности», — заключил собеседник RT. 

В ночь на 20 мая в столице Исландии прошла встреча российской и американской делегаций во главе с Лавровым и Блинкеном.

По словам Лаврова, состоявшийся разговор «был очень полезным», а диалог прошёл в конструктивном ключе.

Он добавил, что дальнейшие действия по налаживанию отношений между странами должны определить президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

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