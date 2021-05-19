Нетаньяху поблагодарил Земана за поддержку
- Reuters
«Уважаемый господин президент, дорогой Милош, спасибо вам за однозначную поддержку государства Израиль», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.
Он отметил, что под руководством Земана Чехия продолжает традицию поддержки Израиля и еврейского народа.
В частности, премьер Израиля поблагодарил чешского лидера за вывешивание израильского флага над Пражским Градом.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас 20 мая посетит Израиль и палестинские территории.