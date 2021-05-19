Нетаньяху поблагодарил Земана за поддержку

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил чешского президента Милоша Земана за поддержку Израиля.
Нетаньяху поблагодарил Земана за поддержку
  • Reuters

«Уважаемый господин президент, дорогой Милош, спасибо вам за однозначную поддержку государства Израиль», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Он отметил, что под руководством Земана Чехия продолжает традицию поддержки Израиля и еврейского народа.

В частности, премьер Израиля поблагодарил чешского лидера за вывешивание израильского флага над Пражским Градом.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас 20 мая посетит Израиль и палестинские территории.

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