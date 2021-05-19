Маас посетит Израиль и палестинские территории 20 мая
- Reuters
«Также он встретится с израильским министром иностранных дел, а также с главой Минобороны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Помимо этого, у Мааса запланированы переговоры с президентом Израиля и встреча с палестинским премьером в Рамалле.
В ходе переговоров внимание будет сфокусировано на международных усилиях по прекращению насилия.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.