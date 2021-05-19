Маас посетит Израиль и палестинские территории 20 мая

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 20 мая посетит Израиль и палестинские территории, сообщает МИД ФРГ.
Маас посетит Израиль и палестинские территории 20 мая
  • Reuters

«Также он встретится с израильским министром иностранных дел, а также с главой Минобороны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, у Мааса запланированы переговоры с президентом Израиля и встреча с палестинским премьером в Рамалле.

В ходе переговоров внимание будет сфокусировано на международных усилиях по прекращению насилия.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить