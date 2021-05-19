Нарышкин заявил о планах США перебросить войска из Афганистана в соседние страны

Соединённые Штаты пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединённых Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах», — цитирует РИА Новости Нарышкина.

По его словам, у СВР есть информация, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься.

Нарышкин добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что союзники по ОДКБ на такое не пойдут.

10 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии.