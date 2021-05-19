Нарышкин заявил о планах США перебросить войска из Афганистана в соседние страны

Короткая ссылка
Соединённые Штаты пытаются разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил о планах США перебросить войска из Афганистана в соседние страны
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединённых Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах», — цитирует РИА Новости Нарышкина.

По его словам, у СВР есть информация, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься.

Нарышкин добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что союзники по ОДКБ на такое не пойдут.

10 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить