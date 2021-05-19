Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал ситуацию в регионе

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал в интервью RT ситуацию в регионе.

«Я не думаю, что движение ХАМАС готово изменить свою позицию в отношении Государства Израиль. Мы не оккупируем никаких земель сектора Газа. Мы оттуда ушли. А они (ХАМАС. — RT) продолжают атаковать Израиль, жалуясь на уничтожение здания в Газе. Если там находились СМИ, которые, конечно, к происходящему не имеют никакого отношения, то, разумеется, нам очень жаль. Но суть в том, что там находилась военная штаб-квартира ХАМАС, они наносят удары по израильскому гражданскому населению, по сотням тысяч ни в чём не повинных мирных жителей», — сказал Ольмерт.

Он добавил, что его район в Тель-Авиве был обстрелян ракетами, выпущенными из Газы.

«Это должно прекратиться. У Израиля нет никаких амбиций, нет цели, желания отнять что-то у Газы. Мы просто хотим мирных отношений», — заявил Ольмерт.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт.

Он отметил, что в настоящее время «нужно прекратить насилие и после этого вовлечься в политический диалог, чтобы перезапустить мирный процесс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить