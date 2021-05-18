Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт.
Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт
  • Reuters

«Мы считаем, что необходимо настоящее политическое решение, только оно принесёт мир. И для этого нужно восстановить политический горизонт», — цитирует ТАСС Борреля.

Он отметил, что в настоящее время «нужно прекратить насилие и после этого вовлечься в политический диалог, чтобы перезапустить мирный процесс».

«Мы будем работать над этим с нашими партнёрами, с США и «квартетом», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить