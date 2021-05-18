Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт.

«Мы считаем, что необходимо настоящее политическое решение, только оно принесёт мир. И для этого нужно восстановить политический горизонт», — цитирует ТАСС Борреля.

Он отметил, что в настоящее время «нужно прекратить насилие и после этого вовлечься в политический диалог, чтобы перезапустить мирный процесс».

«Мы будем работать над этим с нашими партнёрами, с США и «квартетом», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.