Боррель прокомментировал палестино-израильский конфликт
- Reuters
«Мы считаем, что необходимо настоящее политическое решение, только оно принесёт мир. И для этого нужно восстановить политический горизонт», — цитирует ТАСС Борреля.
Он отметил, что в настоящее время «нужно прекратить насилие и после этого вовлечься в политический диалог, чтобы перезапустить мирный процесс».
«Мы будем работать над этим с нашими партнёрами, с США и «квартетом», — добавил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение Израилю и Палестине провести переговоры в Москве остаётся в силе.