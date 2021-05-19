Представительства ФРГ в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу виз
- Reuters
Об этом сообщается на странице посольства Германии в Москве в Facebook.
В дипмиссии подчеркнули, что «выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учётом по-прежнему действующих ограничений на въезд».
В посольстве пояснили, что «как и прежде, въезд разрешён только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения».
«Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче туристических шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства Евросоюза, пока действуют ограничения на въезд.