Представительства ФРГ в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу виз

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Зарубежные представительства Германии в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу шенгенских виз «в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию».
Представительства ФРГ в России начнут с 1 июня принимать заявление на выдачу виз
  • Reuters

Об этом сообщается на странице посольства Германии в Москве в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что «выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учётом по-прежнему действующих ограничений на въезд».

В посольстве пояснили, что «как и прежде, въезд разрешён только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения».

«Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче туристических шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства Евросоюза, пока действуют ограничения на въезд.

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