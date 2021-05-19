Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин для поездок

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости стран договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок.

«В ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, эта тема тоже весьма актуальная, и обеспечить общий доступ к вакцинам требуется, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств.

Ранее AFP сообщило, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. Детали соглашения не приводятся.