Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин для поездок

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости стран договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок.
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин для поездок
  • РИА Новости

«В ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, эта тема тоже весьма актуальная, и обеспечить общий доступ к вакцинам требуется, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств.

Ранее AFP сообщило, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. Детали соглашения не приводятся.

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