РИА Новости: Лавров едет в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона и, как ожидается, вечером встретится с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
РИА Новости: Лавров едет в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в делегации России.

Отмечается, что переговоры с Блинкеном станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону.

Ранее Лавров с Блинкеном обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.

Также они договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая.

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