РИА Новости: Лавров едет в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в делегации России.
Отмечается, что переговоры с Блинкеном станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону.
Ранее Лавров с Блинкеном обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.
Также они договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая.