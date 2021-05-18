Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что в ходе беседы «состоялся углублённый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии».

В ведомстве рассказали, что «особое внимание было уделено процессу подготовки к намеченным на 26 мая текущего года президентским выборам в этой стране и присутствию на них российских и других приглашённых международных наблюдателей».

«С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, готовность продолжить многоплановое содействие сирийскому народу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.