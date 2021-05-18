Посол Польши назвал позитивным сигналом слова Путина

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Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский назвал позитивным сигналом слова российского президента Владимира Путина о необходимости прагматичного выстраивания российско-польских отношений.
Посол Польши назвал позитивным сигналом слова Путина
  • Reuters

Как сообщает PAP, посол назвал слова Путина «позитивным сигналом для отношений с Польшей».

«Это сигнал, который абсолютно согласуется с восприятием польской стороны. Я слушал эти слова с надеждой, что они станут сигналом с российской стороны для выстраивания именно тех прагматичных, полноправных отношений польско-российских», — сказал дипломат.  

18 мая президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что отношения между Россией и Польшей могли бы быть продуктивнее.

Он отметил, что «накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учёта интереса друг друга».

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