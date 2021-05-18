Путин: российско-польские связи могли бы быть продуктивнее
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«Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике», — сказал Путин.
Он отметил, что «накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учёта интереса друг друга».
Ранее в МИД Польши заявили, что польская сторона объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата.
МИД России в качестве ответной меры объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата.