Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с ФРГ

Москва не заинтересована в конфронтации с Германией, которую рассматривает в качестве важного международного игрока, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».

«Хотел бы в очередной раз заверить, что Россия не заинтересована в конфронтации. Делая всё необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем», — цитирует его ТАСС.

В то же время Лавров отметил, что в Берлине с начала пандемии усилили линию на системное сдерживание России.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не должен «присоединяться к конфронтационной шумихе» по отношению к Москве.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выступила за диалог с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия.