Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с ФРГ
- РИА Новости
«Хотел бы в очередной раз заверить, что Россия не заинтересована в конфронтации. Делая всё необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем», — цитирует его ТАСС.
В то же время Лавров отметил, что в Берлине с начала пандемии усилили линию на системное сдерживание России.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не должен «присоединяться к конфронтационной шумихе» по отношению к Москве.
Канцлер Германии Ангела Меркель также выступила за диалог с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия.