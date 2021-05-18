МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в открытии ядерного проекта
- Reuters
«Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики», — приводит РИА Новости заявление, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Информации о деталях и наименовании проекта не приводится.
В апреле китайский МИД сообщал, что стратегическое партнёрство Китая и России постоянно усиливается, но оно не направлено против третьих стран.