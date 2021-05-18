МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в открытии ядерного проекта

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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в среду, 19 мая, в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства нового ядерного проекта.
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в открытии ядерного проекта
  • Reuters

«Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики», — приводит РИА Новости заявление, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Информации о деталях и наименовании проекта не приводится.

В апреле китайский МИД сообщал, что стратегическое партнёрство Китая и России постоянно усиливается, но оно не направлено против третьих стран.

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