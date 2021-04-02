МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран

Стратегическое партнёрство Китая и России постоянно усиливается, но оно не направлено против третьих стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и России будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть», — сказала она на брифинге, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о взаимодействии двух государств.

Она подчеркнула, что в то же время «сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран».

Пекин и Москва «твёрдо придерживаются схожих позиций» по многим вопросам, отметила дипломат, добавив, что китайско-российские отношения «достигли самого высокого уровня в развитии».

«Китай и Россия стали важной силой, способствующей поддержанию глобальной стратегической безопасности и стабильности», — цитирует её ТАСС.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Москва договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.