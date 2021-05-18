Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС провели переговоры

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора заявили, что израильтяне и палестинцы должны иметь равную степень свобод и безопасности. 
Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС провели переговоры
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.

«Они (Блинкен и Боррель) согласились, что израильтянам и палестинцам необходимо иметь возможность жить в безопасности, а также иметь равную степень свобод, безопасности, процветания и демократии», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Блинкен заявил о «решающей роли партнёрства США и ЕС в регионе». Также он сообщил о приверженности США продолжению консультаций.

Ранее в МИД России сообщили, что спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников 16 мая в формате телеконференции провели экстренные консультации.

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