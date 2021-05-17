Генассамблея ООН проведёт заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по ситуации на Ближнем Востоке пройдёт 20 мая.

Об этом сообщил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.

«Я получил письмо от представителей Нигера и Алжира в ООН с просьбой собрать заседание ГА ООН по темам «Ситуация на Ближнем Востоке» и «Палестинский вопрос», чтобы обсудить тяжёлую ситуацию на оккупированных палестинских территориях. В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание ГА ООН в четверг, 20 мая, в 10:00 (17:00 мск)», — написал он.

Ранее сообщалось, что спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников 16 мая в формате телеконференции провели экстренные консультации.