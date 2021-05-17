Генассамблея ООН проведёт заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая
- Reuters
Об этом сообщил председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter.
«Я получил письмо от представителей Нигера и Алжира в ООН с просьбой собрать заседание ГА ООН по темам «Ситуация на Ближнем Востоке» и «Палестинский вопрос», чтобы обсудить тяжёлую ситуацию на оккупированных палестинских территориях. В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание ГА ООН в четверг, 20 мая, в 10:00 (17:00 мск)», — написал он.
Ранее сообщалось, что спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников 16 мая в формате телеконференции провели экстренные консультации.