Newsweek: США создали секретную армию численностью порядка 60 тысяч человек
- globallookpress.com
В статье говорится, что в этом военном формировании в десять раз больше человек, чем всех подпольных сотрудников Центрального разведывательного управления.
Журнал отмечает, что секретные сотрудники ведут деятельность как внутри США, так и на зарубежном направлении. При этом в статье говорится, что они выполняют задачи в военной форме и под видом гражданских.
Также СМИ утверждает, что в данной программе участвуют порядка 130 частных компаний, ежегодно направляющих более $900 млн.
Отмечается, что более половины состава данных войск — это Силы специального назначения США, которые «преследуют террористов в горячих точках».
В статье говорится, что «самой новой и быстрорастущей группой» являются «кибербойцы» и сборщики разведданных, которые работают в интернете под вымышленными именами.
Ранее Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками.