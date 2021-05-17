Newsweek: США создали секретную армию численностью порядка 60 тысяч человек

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Американский журнал Newsweek опубликовал статью по результатам двухлетнего расследования, в которой утверждает, что Минобороны США за последние десять лет сформировало секретную армию численностью порядка 60 тыс. человек.
Newsweek: США создали секретную армию численностью порядка 60 тысяч человек
  • globallookpress.com

В статье говорится, что в этом военном формировании в десять раз больше человек, чем всех подпольных сотрудников Центрального разведывательного управления.

Журнал отмечает, что секретные сотрудники ведут деятельность как внутри США, так и на зарубежном направлении. При этом в статье говорится, что они выполняют задачи в военной форме и под видом гражданских.

Также СМИ утверждает, что в данной программе участвуют порядка 130 частных компаний, ежегодно направляющих более $900 млн.

Отмечается, что более половины состава данных войск — это Силы специального назначения США, которые «преследуют террористов в горячих точках».

В статье говорится, что «самой новой и быстрорастущей группой» являются «кибербойцы» и сборщики разведданных, которые работают в интернете под вымышленными именами.

Ранее Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками.

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