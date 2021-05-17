WP: Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $735 млн
- Reuters
«Администрация Байдена одобрила продажу высокоточного оружия Израилю на $735 млн», — пишет издание.
Как отмечается, «конгресс США был официально уведомлен о готовящейся сделке ещё 5 мая, то есть примерно за неделю до того, как палестинское движение ХАМАС начало наносить удары по израильской территории».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом прокомментировал палестино-израильский конфликт.