США призвали Израиль обосновать удар по офисам СМИ в Газе
- Reuters
«Как вы знаете, президент (США Джо. — RT) Байден и другие члены администрации напрямую выразили обеспокоенность израильским коллегам по поводу безопасности журналистов, работающих в Газе. Мы подчеркнули важность их защиты», — цитирует РИА Новости Блинкена.
Он уточнил, что после удара США запросили дополнительную информацию относительно его обоснования.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз выражает озабоченность в связи с разрушением офисов СМИ в секторе Газа.
15 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, в том числе AP и Al Jazeera.