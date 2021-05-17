США призвали Израиль обосновать удар по офисам СМИ в Газе

Соединённые Штаты призвали Израиль обосновать нанесённый удар по офисам международных СМИ в секторе Газы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

«Как вы знаете, президент (США Джо. — RT) Байден и другие члены администрации напрямую выразили обеспокоенность израильским коллегам по поводу безопасности журналистов, работающих в Газе. Мы подчеркнули важность их защиты», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Он уточнил, что после удара США запросили дополнительную информацию относительно его обоснования.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз выражает озабоченность в связи с разрушением офисов СМИ в секторе Газа.

15 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, в том числе AP и Al Jazeera.