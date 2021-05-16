Нетаньяху провёл совещание с силовиками

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главами ШАБАК, МОССАДа и СНБ.
Нетаньяху провёл совещание с силовиками
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Ранее глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.

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