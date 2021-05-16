Нетаньяху провёл совещание с силовиками
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.
Ранее глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин заявил, что в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться. По его словам, единственным путём выхода из конфликта являются переговоры.