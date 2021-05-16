МИД Турции призвал создать механизм защиты мирных граждан Палестины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал создать международный механизм для защиты мирных палестинских граждан.

«Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН... Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран», — цитирует его ТАСС.

По словам Чавушоглу, «настало время единства и решимости в вопросе Палестины». Он также заявил о готовности Анкары к данным шагам.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт переговоры для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины.

По последним данным, не менее 174 человек погибли и более 1,2 тыс. пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа.