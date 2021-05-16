МИД Турции призвал создать механизм защиты мирных граждан Палестины

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал создать международный механизм для защиты мирных палестинских граждан.
МИД Турции призвал создать механизм защиты мирных граждан Палестины
  • Reuters

«Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН... Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран», — цитирует его ТАСС.

По словам Чавушоглу, «настало время единства и решимости в вопросе Палестины». Он также заявил о готовности Анкары к данным шагам.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт переговоры для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины.

По последним данным, не менее 174 человек погибли и более 1,2 тыс. пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить