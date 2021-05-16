МИД Турции призвал создать механизм защиты мирных граждан Палестины
- Reuters
«Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН... Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран», — цитирует его ТАСС.
По словам Чавушоглу, «настало время единства и решимости в вопросе Палестины». Он также заявил о готовности Анкары к данным шагам.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт переговоры для обсуждения ситуации вокруг Израиля и Палестины.
По последним данным, не менее 174 человек погибли и более 1,2 тыс. пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля в секторе Газа.