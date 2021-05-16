Экс-советник Рейгана заявила о ненависти американских СМИ к России

Короткая ссылка
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире НТВ заявила, что американские СМИ ненавидят Россию.
Экс-советник Рейгана заявила о ненависти американских СМИ к России
  • Reuters

«Они ненавидят Россию. Ненавидят. Эта публика, это всё, что мы читаем ваши журналы, пишет это наше телевидение, CNN и другие, всё время говорит против вас», — рассказала Масси.

Также она заявила, что американский народ ничего не знает о президенте России Владимире Путине.

 «Они знают то, что они читали в газетах. Не боюсь сказать — это абсолютно для меня невежливо, я против», — сказала Масси.

По её словам, Путин всегда говорит о США «вежливо, как джентльмен».

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что американские официальные лица и СМИ развернули в отношении России информационную кампанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить