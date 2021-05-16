Экс-советник Рейгана заявила о ненависти американских СМИ к России

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире НТВ заявила, что американские СМИ ненавидят Россию.

«Они ненавидят Россию. Ненавидят. Эта публика, это всё, что мы читаем ваши журналы, пишет это наше телевидение, CNN и другие, всё время говорит против вас», — рассказала Масси.

Также она заявила, что американский народ ничего не знает о президенте России Владимире Путине.

«Они знают то, что они читали в газетах. Не боюсь сказать — это абсолютно для меня невежливо, я против», — сказала Масси.

По её словам, Путин всегда говорит о США «вежливо, как джентльмен».

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что американские официальные лица и СМИ развернули в отношении России информационную кампанию.