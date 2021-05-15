Террористы совершили 37 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — 10 обстрелов, в провинции Хама — восемь обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.
Ранее сообщалось, что ЦПВС приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.