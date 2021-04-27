Российские военные добились прекращения огня в сирийской Хасеке

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.

По данным ЦПВС, в Эль-Камышлы произошёл конфликт между арабским и курдским населением.

«Усилиями Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку», — заявили в центре.

Также в ЦПВС рассказали, что для недопущения провокаций проводится патрулирование районов города силами российской военной полиции при поддержке армейской авиации Воздушно-космических сил России.

Ранее в ЦПВС сообщали, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.