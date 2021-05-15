Нетаньяху провёл переговоры с Байденом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Нетаньяху провёл переговоры с Байденом
  • Reuters

«Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Нетаньяху в разговоре с Байденом отметил, что Израиль «делает всё возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту».

Ранее в армии Израиля сообщили, что предотвратили попытку запуска дрона, начинённого взрывчаткой, из сектора Газа.

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