Армия Израиля предотвратила попытку запуска дрона со взрывчаткой из Газы

В армии Израиля сообщили, что предотвратили попытку запуска дрона, начинённого взрывчаткой, из сектора Газа.

«Мы только что предотвратили попытку террористов ХАМАС запустить дрон, начинённый взрывчаткой, из города Газа по Израилю», — говорится в сообщении израильских войск в Twitter.

В армии добавили, что «беспилотник упал на запускавшую его команду и убил двух боевиков ХАМАС».

15 мая военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.

Позднее ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа.