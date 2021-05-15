Армия Израиля предотвратила попытку запуска дрона со взрывчаткой из Газы

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В армии Израиля сообщили, что предотвратили попытку запуска дрона, начинённого взрывчаткой, из сектора Газа.
Армия Израиля предотвратила попытку запуска дрона со взрывчаткой из Газы
  • Reuters

«Мы только что предотвратили попытку террористов ХАМАС запустить дрон, начинённый взрывчаткой, из города Газа по Израилю», — говорится в сообщении израильских войск в Twitter.

В армии добавили, что «беспилотник упал на запускавшую его команду и убил двух боевиков ХАМАС».

15 мая военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.

Позднее ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа.

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