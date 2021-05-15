Во Франции заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране улучшается.
Во Франции заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время посещения центра вакцинации в Париже.

«Ситуация с коронавирусом улучшается. У нас есть все необходимые средства для того, чтобы перейти к следующему этапу выхода из кризиса», — сказал Кастекс.

Он также добавил, что к вечеру 15 мая число получивших первую дозу вакцины достигнет 20 млн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.

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