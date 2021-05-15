США ожидают продолжения сотрудничества с Россией в Арктическом совете

США намерены сотрудничать с Россией в рамках её предстоящего председательства в Арктическом совете, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.

«Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете», — цитирует ТАСС Берникэт.

По её словам, американская сторона сосредоточена на вопросах окружающей среды.

Она отметила, что Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования региональных вопросов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, они обсудили взаимодействие двух стран в Арктическом совете в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации.